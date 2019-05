Elezioni, il M5s presenta Diego Fusaro: “Foligno borgo della Filosofia”

“Sono venuto a Foligno per varie attività culturali che potenzierei, per me è un errore fondamentale chiudere una manifestazione solo perché è di un'altra parte politica: gli eventi vanno moltiplicati”. Sono le parole di Diego Fusaro, il noto filosofo che ha accettato di diventare l'assessore alla cultura in pectore del M5s di Foligno. Dopo l'anticipazione della nostra redazione degli scorsi giorni, il filosofo si è presentato alla città in occasione di una conferenza stampa aperta dal candidato sindaco grillino, David Fantauzzi. Ed è stato lo stesso Fantauzzi a voler fugare ogni dubbio sulla posizione di Fusaro, candidato sindaco anche nel Comune di Gioia Tauro: “Qui a Foligno non è candidato – ha detto Fantauzzi -. Se dovesse vincere a Gioia Tauro, sarei il primo ad esultare a questo risultato e resteremmo in contatto, ma procederei in un'altra situazione”. “Abbiamo chiesto una mano ad una persona di indubbia preparazione cultura – ha proseguito Fantauzzi nel suo intervento -. Con lui la città espleterebbe a pieno le potenzialità che sin qui sono state mortificate”. Da “libero pensatore” come si è definito, nel suo intervento Fusaro non ha risparmiato critiche all'attuale governo nazionale, pur condividendo il lavoro fatto dal M5s, “che è stato capace di rovesciare la vecchia dicotomia tra destra e sinistra”. “Oggi la cultura è fondamentale per prendere coscienza della situazione in cui viviamo. Foligno deve essere un polo attrattivo dell'arte, un piccola Firenze dell'Umbria – ha sottolineato il filosofo torinese -. Sono stato spesso ospite della Festa di scienza e filosofia e si può pensare di rendere questa città il borgo della Filosofia”. Infine, sugli attacchi ricevuti in questi ultimi giorni da parte delle altre fazioni politiche cittadine, Fusaro si pronuncia prendendo spunto dal Don Chisciotte: “Ci abbaiano Sancho, è segno che stiamo cavalcando”.