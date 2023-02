Elisoccorso, slitta di sei mesi l’attivazione del servizio all’aeroporto di Foligno

La data di scadenza era fissata al 16 febbraio prossimo, ma una richiesta di proroga ha rinnovato per altri sei mesi la convenzione. Stiamo parlando dell’accordo siglato dalle Regioni Umbria e Marche e dalle Aziende ospedaliere di Perugia e Ancona a proposito del servizio di eliambulanza. Accordo che - come detto - sarebbe dovuto cessare il prossimo giovedì, seguito dall’attivazione del servizio direttamente in Umbria. L’aeroporto scelto per garantire l’attività dell’elisoccorso - lo ricordiamo - era quello di Foligno, ma alla luce delle recenti comunicazioni l’attivazione è destinata a slittare al periodo estivo. L’Ente di palazzo Donini ha infatti chiesto la disponibilità alle vicine Marche a prorogare per un altro semestre l’accordo convenzionale. Richiesta accettata da parte della Regione guidata da Francesco Acquaroli, che si è così impegnata a garantire il servizio fino al 16 luglio prossimo per un costo, calcolato anche in base alle ore di volo effettive liquidate nel 2022, che ammonta a 661mila euro. Notizia che non ha lasciato indifferenti i consiglieri regionali in quota Pd Simona Meloni, Michele Bettarelli, Tommaso Bori e Fabio Paparelli che hanno così puntato il dito contro la giunta Tesei. “La decisione – hanno sottolineato in una nota i consiglieri dem – appare come una conseguenza di approssimazione e improvvisazione nella predisposizione della gara. Una condizione tale - proseguono - che ha portato ad una mossa inevitabile per evitare lo stop. L’Umbria – osservano - si ritrova così a rimorchio delle società che hanno presentato le richieste di chiarimento, inseguendole - concludono - nelle modifiche che poi sono state apportate alla documentazione necessaria per la gara”.