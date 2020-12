Ex Zuccherificio e Parco delle scienze, il centrosinistra riaccende i riflettori

A che punto punto è l'iter burocratico dell'accordo con Coop Centro Italia? E quali sono le intenzioni rispetto al Parco delle scienze e delle arti? A chiederlo è il centrosinistra di Foligno, attraverso un'interrogazione presentata al sindaco e alla giunta cittadina rispetto alla situazione dell'ex Zuccherificio. Una questione che sarebbe dovuta finire in consiglio comunale lo scorso 5 novembre ma che, al momento, sembra di nuovo essere bloccata. L'annosa vicenda, che negli ultimi anni ha visto anche diversi contenziosi legali tra il Comune e le proprietà dell'area “Il Campus”, sembrava essersi sbloccata il 7 febbraio del 2019, quando l'allora consiglio comunale votò l'accordo con Coop Centro Italia. Un accordo che prevedeva scadenze ben precise, in particolar modo da parte del Comune, che avrebbe dovuto approvare in via definitiva – attraverso la sua massima assise – la proposta di formazione ed attuazione del sub-comparto entro 9 mesi. Poi però le elezioni e il Covid, hanno di nuovo mischiato le carte. Già, perché dopo il cambio di dirigente, l'attuale amministrazione comunale ha chiesto più tempo a Coop per studiare le carte. Un rinvio al quale si è aggiunta la crisi pandemica. Di fatto i tempi si sono allungati e, nemmeno l'annunciato passaggio in consiglio comunale del 5 novembre è stato messo all'ordine del giorno. E' per questo motivo che Partito democratico, Patto x Foligno e Foligno 20/30 hanno deciso di riaccendere i riflettori sulla vicenda. Nell'interrogazione Rita Barbetti, Elia Sigismondi, Giovanni Patriarchi, Claudia Minelli, Mario Gammarota, Luciano Pizzoni e Francesco Silvestri chiedono a sindaco e giunta “se intendono adempiere agli impegni assunti dall'amministrazione Comunale” attraverso l'accordo approvato nel 2019 “al fine di comporre la lite in corso tra le parti”. Oltre a ciò viene chiesto a che punto sia l'iter burocratico, “viste le vaghe risposte ottenute nella seconda commissione consiliare permanente, appositamente convocata per esaminare lo stato di avanzamento della pratica in questione”. Nell'ultimo punto dell'interrogazione, gli esponenti del centrosinistra in consiglio comunale, chiedono a sindaco e giunta “se intendono sostenere il progetto volto alla realizzazione del Parco della Scienza” nell'area de “Il Campus”.