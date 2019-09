Foligno, in consiglio l’approvazione del bilancio consolidato per il 2018

Seconda seduta di settembre per il consiglio comunale di Foligno. Dopo essersi riuniti all’inizio del mese, subito dopo la pausa estiva, i consiglieri di maggioranza e di opposizione sono pronti per ritrovarsi nella sala consiliare di palazzo Orfini Podestà. L’appuntamento con la massima assise cittadina è fissata per lunedì 30 settembre alle 15.30. In quell’occasione sui tavoli dei consiglieri finirà, tra l’altro, l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018. All’esame dell’assemblea, poi, anche la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativamente al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018/2021 ed infine il riconoscimento di un debito fuori bilancio dopo una sentenza del Tar dell’Umbria.