Foligno, in consiglio comunale il nuovo regolamento della municipale

Nuovo appuntamento a Foligno con il consiglio comunale. La massima assise cittadina presieduta da Lorenzo Schiarea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 31 gennaio con la convocazione dei consiglieri fissata alle 14.30.

Tra i temi al centro dei lavori di maggioranza e opposizione anche l’approvazione del nuovo regolamento delle polizia municipale, in sostituzione del precedente, e di quello relativo agli strumenti e alle dotazioni di autotutela e di contenzione fisica utilizzati dagli agenti. In discussione anche l’ok al nuovo regolamento speciale per l’assegnazione e l’utilizzo dell’arma di ordinanza e la contestuale abrogazione di quello per la disciplina dell’armamento del corpo.

All’esame dell’assemblea, poi, l’interrogazione presentata da Mario Gammarota (Foligno 20/30) per la richiesta di chiarimenti sugli interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale in via Case Basse nella frazione di San Giovanni Profiamma; e ancora l’accorpamento di porzione di sedime stradale al demanio comunale in alcuni tratti di via Trentino e via Emilia.

In discussione, infine, la mozione presentata dai consiglieri comunali David Fantauzzi e Rosangela Marotta (Movimento 5 Stelle) che riguarda la delibera di giunta 378 del 29 agosto scorso sulla modifica “in Istruttore direttivo Servizio relazioni esterne del profilo professionale di un posto vacante di categoria D presente nel Servizio Progetti europei e cooperazione, attualmente associato al profilo di Istruttore direttivo amministrativo", e quella avanzata da Mario Gammarota (Foligno 20/30) che disciplina il regolamento per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente e di ciascun minore adottato e per piantumazione o adozione volontaria di alberi nel pieno rispetto della legge.

La seduta pubblica sarà trasmessa mediante diretta streaming, digitando il seguente link: https://foligno.civicam.it.