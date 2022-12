Foligno, giovedì l'ultimo consiglio comunale dell'anno

È in programma per giovedì 29 dicembre, alle 14,30, l'ultimo consiglio comunale dell'anno di Foligno. Il presidente della massima assise cittadina, Lorenzo Schiarea, ha convocato maggioranza e opposizione per discutere di diverse questioni, tra mozioni e ratifihe. La riunione del consiglio comunale sarà visibile anche in streaming, attraverso il link foligno.civicam.it. Tra i punti all'ordine del giorno, i consiglieri dovranno approvare l'accorpamento di porzioni di sedime stradale in via dei Villini, il piano di razionalizzazione delle società partecipate e un procedimento che vede il Comune di Foligno contro l'azienda D.B. Cad srl. Chiude il quadro la ratifica consiliare della deliberazione della giunta comunale rispetto al Pnrr che interessa scuola e asili nido, con una variazione d'urgenza al bilancio previsionale 2022 per il nido “Raffaello Sanzio”, insieme alla mozione presentata dal consigliere comunale Mario Gammarota (Foligno 20/30) sulla messa a dimora di un albero per ogni neonato residente e di ciascun minore adottato.