Foligno, incarichi del sindaco a dieci consiglieri

Studio e approfondimenti di alcune specifiche tematiche. E' il compito che il sindaco Stefano Zuccarini ha voluto conferire ad alcuni consiglieri di maggioranza, attraverso un decreto (il numero 28 del 12 settembre 2019) che conferirà loro delle particolari funzioni. I consiglieri, come si legge nel documento firmato dal primo cittadino, sono stati scelti perché “possiedono i requisiti e le competenze necessarie per essere nominati in qualità di incaricati del sindaco”. Il supporto dei dieci rappresentanti della maggioranza permetterà dunque alla Giunta di acquisire maggiori elementi di conoscenza rispetto a varie tematiche. I nuovi incarichi non comporteranno oneri finanziari aggiuntivi a carico del Comune di Foligno e scadranno con il mandato del sindaco. Lo stesso potrà comunque revocare gli incarichi in qualsiasi momento. Federica Bagatti (Lega) avrà l'incarico per lo studio e approfondimento in materia di problematiche delle periferie urbane, Barbara Betti (Lega) si occuperà invece di approfondire le questioni legate alle politiche sanitarie. Sempre per la Lega, Michele Bortoletti dovrà studiare e approfondire le politiche di sviluppo agricolo, Luciana Collarini quelle della famiglia, disabilità e politiche per le pari opportunità. A Marco De Felicis l'incarico di studio e approfondimento delle problematiche relative alle politiche turistiche e culturali, per Paolo Galli le attività sportive, mentre Domenico Lini si occuperà della montagna e dei relativi rapporti con il Parco di Colfiorito. Chiude il quadro dei consiglieri della Lega Caterina Lucangeli, che si occuperà dei temi dello sviluppo del territorio e dei grandi eventi. Chiudono il quadro Ivano Ceccucci (Forza Italia), al quale è stato demandato di seguire le vicende sui trasporti e sulla protezione civile e Tiziana Filena (Fratelli d'Italia) con l'incarico legato alle tematiche relative alla cura degli animali e ai rapporti con il mondo dell'associazionismo.