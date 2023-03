Foligno, nuova chiamata per i consiglieri comunali: sul tavolo Imu e bilancio di previsione

Dopo la seduta straordinaria per discutere delle criticità della Valle Umbra Servizi, nuova chiamata per i consiglieri comunali di Foligno. La massima assise cittadina tornerà, infatti, a riunirsi giovedì 30 marzo, alle 14.30. A finire sui banchi di maggioranza ed opposizione saranno, questa volta, diverse questioni, a cominciare dall’approvazione delle aliquote Imu (Imposta municipale propria) per il 2023; per poi passare all’addizionale comunale all’Irpef, sempre per l’anno corrente, con conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2022. E ancora, nel corso della massima assise cittadina si parlerà delle modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale e dell’autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’anno 2023. Infine, all’ordine del giorno, l’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2023-2025, del bilancio di previsione 2023-2025 e la modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti. La seduta pubblica sarà trasmessa mediante diretta streaming, digitando il seguente link: https://foligno.civicam.it