Foligno, Tari sospesa per redditi sotto i 12mila euro. Entro fine mese le nuove tariffe

Sospensione provvisoria della Tari a tutti i cittadini con Isee uguale o inferiore ai 12mila euro. Ad annunciare il provvedimento della giunta comunale di Foligno è stato il sindaco, Stefano Zuccarini. Una decisione arrivata “in attesa di approvare il bando per la concessione delle agevolazioni per il 2022". Nell'annunciare la decisione di palazzo Orfini Podestà, il sindaco ha inoltre ricordato come l'amministrazione comunale abbia messo sul piatto 650mila euro per ridurre la Tari di cittadini e imprese. “Entro luglio – afferma Zuccarini – sarà predisposto l'apposito bando che consentirà ai contribuenti di fare richiesta: l'agevolazione Tari sarà così detratta dal saldo”. Ma relativamente alla tassa sui rifiuti resta ancora da capire quella che sarà l'entità dei presunti rincari. Sono in molti infatti a temere degli incrementi legati alla Tari. “Aspettiamo troppe risposte su Vus – commenta in merito Rita Barbetti, consigliere comunale del Pd -. E aspettiamo soprattutto di conoscere l'entità dell'aumento della Tari per il 2022, dopo aver ricevuto i bollettini dell'acconto”. Bollettini che in questi giorni stanno arrivando nelle case dei contribuenti e per i quali, secondo Barbetti, “si ipotizza un aumento significativo, ma non se ne parla, lo pagheremo a conguaglio”. C'è quindi attesa per conoscere quelle che saranno le decisioni del Comune di Foligno rispetto alle tariffe di quest'anno. Importi che dovevano essere stabiliti entro lo scorso mese di aprile ma che, seguendo le direttive nazionali, potranno essere approvati entro il prossimo 31 maggio. “Il bilancio approvato a marzo non prevede alcun aumento di tasse – commenta il sindaco Zuccarini -. Il Comune di Foligno non chiede ai suoi cittadini un centesimo in più, nonostante le risorse straordinarie messe a disposizione per l’emergenza Covid e i pesanti contraccolpi del caro bollette”. Ma proprio durante il consiglio comunale dedicato all'approvazione delle tariffe Imu e Irpef, l'assessore al bilancio Elisabetta Ugolinelli aveva rinviato la pratica Tari. Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno, per capire se i cittadini saranno chiamati a tirar fuori dalle loro tasche importi maggiori rispetto al passato. Cittadini che nelle ultime ore, ricevuti i bollettini dell'acconto, non hanno fatto mancare il loro disappunto rispetto al servizio offerto da Vus.