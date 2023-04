Giovedì nuova seduta del consiglio comunale di Foligno: si parla di Tari

A distanza di una settimana dall’ultima seduta, torna a riunirsi il consiglio comunale di Foligno. L’appuntamento per maggioranza ed opposizione è fissato alle 14.30 di giovedì 27 aprile. Diverse le questioni all’ordine del giorno, tra cui la Tari. Sui banchi della massima assise cittadina, infatti, finirà - tra le altre cose - l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per il 2023. Questione che verrà affrontata dopo quella relativa alle modifiche del regolamento per l’applicazione della Tari. All’ordine del giorno, poi, due interrogazioni presentate dalla consigliera del Gruppo misto, Caterina Lucangeli: la prima riguardante i disagi lamentati dai cittadini in merito all’utilizzo degli eco-compattatore; la seconda, invece, con oggetto la problematica dei parcheggi in via dei Frantoi nella frazione folignate di Vescia. Prevista, inoltre, una terza interrogazione. Questa volta a firma dei consiglieri Mario Gammarota di Foligno 2030 e David Fantauzzi del Movimento 5 Stelle, che chiedono informazioni sulla piastra fondale recintata realizzata in via Monte Lagarella, a Corvia, lì dove sarebbe dovuta sorgere la tanto discussa antenna, che ha portato alle proteste degli scorsi mesi. Infine, la mozione relativa all’analisi del traffico previsto in largo Marchisiello, che sarà presentata dai due esponenti del Movimento 5 Stelle, David Fantauzzi e Rosangela Marotta, da Luciano Pizzoni e Francesco Silvestri di PattoXFoligno, da Mario Gammarota di Foligno 2030 e da Rita Barbetti del Pd.