Nocera Umbra, è corsa a tre per il dopo Bontempi: in lizza anche Virginio Caparvi

Corsa a tre per il dopo Bontempi a Nocera Umbra. Tanti sono infatti, ad oggi, i candidati alla poltrona di sindaco nella città delle Acque. I primi due nomi erano stati ufficializzati già negli scorsi mesi. Si tratta di Massimo Montironi e Ugo Sorbelli. Medico di medicina generale ora in pensione, Montironi ha deciso di scendere in campo sostenuto dalla lista civica “Scegliamo Nocera”, nata con la volontà di “condividere, apprendere e implementare insieme idee, fondamentali per migliorare e cercare di invertire una spirale negativa che Nocera non merita”. Tecnico comunale nel settore urbanistica prima a Nocera Umbra e poi a Valtopina, il secondo candidato a sindaco, Ugo Sorbelli, è affiancato nella corsa allo scranno più alto di palazzo comunale dalla lista civica “Obiettivo comune. Ricostruiamo Nocera”, sostenuta dalle forze di centrosinistra, Pd e Sinistra italiana in primis, e anche dal Movimento 5 Stelle. Parole chiave del gruppo che supporta Sorbelli “condivisione, partecipazione, servizio, voglia di fare e di costruire insieme”. “La Nocera di oggi, strozzata da una crisi generale che dura da 20 anni, non è la Nocera che vogliamo”, spiegano rilanciando la proposta di cambiamento.

In ultimo, la candidatura più recente. Quella, cioè, che porta la firma di Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega e deputato dal 2018. Sostenuta dalla lista civica “Futura Nocera”, con il favore dei partiti di centrodestra, la discesa in campo di Caparvi si pone in continuità con l’attuale amministrazione nocerina, ossia quella del sindaco Giovanni Bontempi, che sta per chiudere un’esperienza durata dieci anni alla guida della città delle Acque. “In questi ultimi mesi tanti giovani, donne e uomini, imprenditori, nocerini di lungo corso hanno chiesto la mia disponibilità a guidare un percorso progettuale che possa dare voce credibile a Nocera Umbra” ha dichiarato Virginio Caparvi ufficializzando la propria candidatura e presentando “Futura Nocera” come “uno spazio di idee, un soggetto civico slegato da qualsiasi partito politico ma che anzi chiede confronto e un vero contributo trasversale a tutti coloro che hanno a cuore la nostra città, senza essere imbrigliati a simboli di partito nella speranza di garantirsi un bottino elettorale figlio del ‘credo’ piuttosto che della proposta”. “Nocera Umbra - ha quindi concluso -, dopo un lungo e faticoso cammino verso la rinascita, è chiamata a definire e rafforzare la propria identità, a realizzare quelle innumerevoli potenzialità che la debbono contraddistinguere come eccellenza nel panorama regionale e nazionale”. Il progetto "Futura Nocera" verrà presentato ufficialmente il prossimo venerdì 9 luglio, alle 21, in piazza San Filippo, mentre sono già partiti e vanno avanti gli incontri con la cittadinanza degli altri due candidati.

Questo, dunque, lo scenario in cui si inseriscono le prossime amministrative che interesseranno il comune di Nocera Umbra, che tornerà al voto il prossimo autunno.