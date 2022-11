Più interscambi sociali ed economici: firmato il “patto di amicizia” tra Foligno e Civitanova

Foligno e Civitanova Marche ancor più unite attraverso un “patto di amicizia”. È stato infatti firmato a Colfiorito dai sindaci, rispettivamente Stefano Zuccarini e Fabrizio Ciarapica, il protocollo d’intesa che rinsalda la sinergia tra le due città e sancisce formalmente una collaborazione politico istituzionale. Il documento, che ricorda l’impulso dato dalla realizzazione della Ss77 della “Val di Chienti” e i rapporti tra le due comunità già da anni consolidati, stabilisce che Foligno e Civitanova realizzino interventi volti a valorizzare gli interscambi sociali ed economici, in relazione soprattutto allo stesso asse della “Val di Chienti”. Diversi i punti del protocollo. A cominciare dalla volontà comune di “svolgere attività di promozione delle rispettive città per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, culturali, turistici, enogastronomici ed agroalimentari”. Si parla pure di “sostenere iniziative di supporto volte al miglioramento dell’offerta turistica delle città stesse, anche progettando appositi pacchetti turistico culturali”. Foligno e Civitanova d’accordo anche sul “realizzare eventi e manifestazioni che uniscano simbolicamente gli aspetti tipici delle tradizioni e della cultura cittadine”. Così come sull’intenzione di “promuovere attività di comunicazione utili a veicolare la conoscenza e la specificità dei due territori”. E poi ancora, le due città firmatarie si impegnano a “promuovere la cooperazione culturale tra le località insistenti nell’asse viario Foligno – Civitanova Marche, coinvolgendo ulteriori Comuni in particolar modo la città di Muccia, già legata a Foligno da un patto di amicizia”. L’intesa siglata a Colfiorito, dove sono intervenuti anche gli assessori folignati Michela Giuliani e Agostino Cetorelli, il presidente del consiglio comunale Lorenzo Schiarea e il consigliere Domenico Lini, avrà la durata di 5 anni.