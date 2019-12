Spello, lunedì in consiglio il bilancio di previsione

L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre, alle 15, nella sala comunale “Elsa Damiani Prampolini”, al primo piano del Palazzo comunale Urbani – Acuti. È lì che si riunirà il consiglio comunale di Spello, che, tra i vari punti all’ordine del giorno, vedrà in esame il bilancio di previsione 2020-2022. L’approvazione confermerebbe, anche per quest’anno, Spello tra i primi Comuni in Italia ad aver convalidato, entro i termini ordinari di legge del 31 dicembre 2019, atti fondamentali per la programmazione economico finanziaria tra cui quelli relativi alle imposte e tariffe.