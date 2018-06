Spoleto sceglie il sindaco: domani c'è il ballottaggio

Spoleto di nuovo alle urne. Non sono bastate le elezioni dello scorso 10 giugno per trovare il nuovo sindaco della città Ducale, si dovrà quindi ricorrere al ballottaggio di domani, domenica 24 giugno. Gli elettori saranno chiamati a decidere tra Camilla Laureti e Umberto De Augustinis. La prima rappresenta il Pd e può contare anche sull'apparentamento con la lista civica di Maria Elena Bececco, anch'essa candidata a sindaco ma uscita al primo turno. Il magistrato della Cassazione Umberto De Augustinis è invece il candidato del centrodestra. Si vota dalle 7 alle 23 e nelle prime ore della notte si saprà quindi chi la spunterà tra Laureti e De Augustinis. In Umbria ci saranno altre due città chiamate al ballottaggio. Stiamo parlando di Terni e Umbertide. Nella città dell'acciaio sarà sfida tra il leghista Leonardo Latini ed il pentastellato Thomas De Luca. Per quanto riguarda Umbertide invece, il testa a testa sarà tra Paola Avorio del centrosinistra e Luca Carizia del centrodestra.