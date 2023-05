A Trevi ufficializzata la giunta Gemma

Prima seduta per il consiglio comunale di Trevi dopo la tornata elettorale di metà maggio che ha assegnato la fascia di sindaco al 49enne Ferdinando Gemma, funzionario Consip, sostenuto nella corsa a primo cittadino dalla lista di centrodestra “Uniti per Trevi”. Nel pomeriggio di lunedì 30 maggio, a quindici giorni dall’esito dello scrutinio, si è quindi riunita per la prima volta la massima assise cittadina, nel corso della quale si sono tenuti, in primis, la convalida degli eletti e l’elezione del presidente del consiglio comunale. Incarico, quest’ultimo, che sarà ricoperto da Marco Baldacci. A seguire il giuramento del neosindaco, che ha quindi ufficializzato i nomi della squadra di governo che l’affiancheranno per i prossimi cinque anni. A cominciare da Saverio Andreani, scelto come vicesindaco e al quale il primo cittadino ha affidato le deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica e Terremoto. A far parte della giunta Gemma, poi, Isabella Burganti, che si occuperà di Politiche sociali e scolastiche, Salute, Cultura e Turismo. E ancora Mirko Menicacci, a cui sono state assegnate le deleghe al Personale, Protezione civile, Sport, Rapporti istituzionali, Associazionismo e volontariato. Infine, Cinzia Speroni, chiamata ad occuparsi di Ambiente, Agricoltura, Attività produttive, Commercio, Artigianato, Viabilità e mobilità. Il primo cittadino ha, invece, tenuto per sé le deleghe a Bilancio, Tributi e Rapporti con i comuni. Nel corso della seduta, inoltre, Ferdinando Gemma ha annunciato come nei prossimi giorni saranno individuate ulteriori deleghe da affidare ai consiglieri Emanuele Bacchi (capogruppo), Nicole Bonacci e Stefano Sirci. Questa, dunque, la squadra del sindaco al quale la comunità trevana ha affidato la guida della città per il prossimo quinquennio dopo la conclusione del mandato in capo a Bernardino Sperandio.