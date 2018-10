Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo contro il governo: “Noi esclusi dalla ricostruzione”

I presidenti di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, subcommissari al terremoto, non avranno più il potere di condivisione sulle ordinanze commissariali, ma un mero ruolo consultivo. È quanto prevede il testo del decreto votato dalla maggioranza di governo la notte scorsa relativamente alla ricostruzione del ponte Morandi a Genova. Decisione che ha subito fatto andare su tutte le furie i governatori delle quattro regioni del Centro Italia, oggi impegnati nella ricostruzione post sisma. Per Catiuscia Marini, Luca Ceriscioli, Nicola Zingaretti e Giovanni Lolli, quella adottata dal Governo è una “svolta centralista grave e miope, perché - spiegano - moltissime scelte della ricostruzione impattano direttamente con norme e leggi di carattere regionale”.

“La modifica - spiega a questo proposito Alfiero Moretti, direttore generale del governo del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilità della Regione Umbria, intervenuto ai microfoni di Radio Gente Umbra - attribuisce al commissario il potere di emanare gli atti senza acquisire l’intesa delle Regioni, ma avendole solamente informate. Tutto questo - prosegue - avrà ovviamente dei riflessi sulla gestione e sull’emanazione degli atti che, non vedendo una possibilità di interlocuzione concreta delle Regioni attraverso i loro organi tecnici, potrebbero essere non rispondenti alle reali esigenze di chi lavora sul territorio”. Per il direttore generale della Regione Umbria si tratta di una “questione politica, e non certo - conclude - di una decisione che tiene conto degli interessi dei terremotati. O almeno, così appare”.

Bocciata, dunque, la tesi che vede nel decreto il tentativo di rendere i procedimenti più snelli. "La non condivisione 'ante' scrittura delle ordinanze - si legge infatti nella nota unitaria dei quattro presidenti di Regione - produrrà sicuramente contenziosi e ricorsi e aumenterà quella confusione burocratica che si dice di voler combattere. La ricostruzione - aggiungono - si fa nei territori e non a Palazzo Chigi, per questo valuteremo un ricorso alla Consulta perché leso il principio di leale collaborazione tra istituzioni”.

Intanto, in attesa di essere ricevuti dal presidente del consiglio, i quattro governatori hanno deciso di disertare l’incontro, in programma per oggi, con il neo commissario alla ricostruzione. “Viste le scelte compiute - concludono - non si comprende più quale sia il senso e la funzione di questo Comitato”.