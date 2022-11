Arbitri, esordio in serie A per la folignate Tiziana Trasciatti

A Foligno c'è un motivo in più per guardare la Serie A. Le designazioni arbitrali per la 14esima giornata di campionato - nel turno infrasettimanale che si dividerà tra martedì 8 e giovedì 10 novembre – permetteranno a Tiziana Trasciatti di esordire nel massimo campionato nazionale di calcio. L'assistente folignate farà parte della squadra arbitrale che mercoledì sarà impegnata al “Franchi” di Firenze per la sfida tra i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti della Salernitana. In terra toscana Tiziana Trasciatti brinderà al suo esordio in Serie A, dopo essere stata inserita ad inizio stagione nell'organico dell'Associazione italiana arbitri per la massima serie e per la B. Così, dopo aver “rotto il ghiaccio” con la Coppa Italia e alcune partite dei Cadetti, il guardalinee proveniente dalla sezione folignate dell'Aia festeggia un altro importante traguardo. Al “Franchi” dirigerà l'incontro il romano Federico La Penna, con Alessandro Lo Cicero e Tiziana Trasciatti come assistenti. Completano la squadra arbitrale Ghersini come quarto uomo, Fourneau al var, insieme all'avar Marini. Ma quella appena iniziata è già una stagione da incorniciare per Tiziana Trasciatti, che solamente poche settimane fa era stata impegnata in Ecuador per la Coppa Libertadores femminile, l'equivalente della Women's Champions League. In Sudamerica l'assistente folignate era stata designata come Avar 2 nella finalissima tra Boca Juniors (Argentina) e Palmeiras (Brasile). In quell'occasione Tiziana Trasciatti aveva concluso il suo percorso nella competizione internazionale femminile con tre presenze da assistente (l'ultima delle quali in semifinale) e una da Avar 2.