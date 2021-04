Atletica Winner, Fabio Conti stacca il pass per i campionati italiani di Molfetta

Ci sarà anche l’Atletica Winner Foligno ai campionati italiani dei diecimila metri che si correranno a Molfetta. Merito di Fabio Conti, protagonista a Tolentino nella prova interregionale di Marche, Umbria e Abruzzo che ha assegnato i tre titoli regionali assoluti.

Fabio Conti ha concluso la sua prova al secondo posto assoluto con il tempo di 30’56’’71 alle spalle del marchigiano Stefano Massini del Cus Camerino, che ha vinto la gara. Un secondo posto che ha permesso al corridore dell’Atletica Winner Foligno di vincere il titolo di campione umbro. Non solo, ma il tempo fatto realizzare a Tolentino è stato sufficiente per migliorare il primato personale e centrare il pass per i campionati italiani di Molfetta.

Una bella giornata per l’Atletica Winner Foligno, anche grazie al quinto posto di Filippo Ferri, che con il tempo di 31’50’’96 è risultato il secondo umbro più veloce. A completare la prova dei folignati Marco Melchiorri decimo nella classifica generale e quinto in quella regionale con il tempo di 32’20’’46.

Buone notizie per l’Atletica Winner Foligno sono arrivate dal Giro dell’Umbria, con il terzo posto individuale per Nicola Zibetti, che ha guidato la squadra composta anche da Ferreira, Properzi e Lavecchia al secondo posto.