Bevagna, al “Palmieri” la finale interregionale di obstacle course race

Domenica allo stadio comunale “Palmieri” di Bevagna si terrà la finale interregionale Umbria-Marche Sprint della Federazione italiana obstacle course race. Letteralmente, si tratta di gara su tracciato ad ostacoli.

Dopo le due tappe di Urbania, ecco che tocca alla Molon Labe, nel proprio Training Camp, ospitare la finalissima che decreterà i campioni della competizione.

Quella di Bevagna sarà una gara a crono individuale di circa 800 metri di puro sprint con 30 ostacoli artificiali che metteranno a dura prova i partecipanti. Per ogni ostacolo fallito all’atleta verranno date delle penalità in tempo da scontare alla fine della propria prestazione. Vale la pena ricordare che in questo tipo di disciplina la natura degli ostacoli può essere la più varia, come pneumatici di auto o camion, ma anche corde o simili.

A Bevagna verranno assegnati podi assoluti, di categoria e premiate le migliori squadre del torneo. Per la Molon Labe, società in continua crescita, l’organizzazione della competizione è un ennesimo riconoscimento al lavoro svolto in questi anni. Basti ricordare l’impegno della società guidata da Emanuele Gregori nel mettere in piedi il recente Trail delle Fonti a Sassovivo.