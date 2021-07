C4, il 25 luglio amichevole di lusso con la Fiorentina

Si rinsalda sempre di più il legame tra la polisportiva C4 e la Fiorentina. Tanto che la squadra folignate di Promozione è stata scelta per disputare un’amichevole contro i Viola. Nel pomeriggio del prossimo 25 luglio i ragazzi di Giacomo Bicerna saliranno in Trentino, a Moena, per disputare una partita proprio contro la Fiorentina. Sarà la seconda uscita della squadra del neo tecnico Italiano, un’occasione per valutare diversi giovani aggregati alla prima squadra. La C4 invece si sta preparando a disputare da protagonista il campionato di Promozione. In gruppo o in dirigenza tanti ex falchetti come Matteo Coresi, Leonardo Agonisti o Filippo Petterini.

Il legame tra la società di Sportella Marini e la Fiorentina, invece, è ormai consolidato da diverso tempo. La C4 è scuola calcio elitè della Fiorentina già da alcune stagioni. Tanto da portare in visita nel recente passato a Sportella Marini una leggenda del calcio Viola come Giancarlo Antognoni. Della dirigenza scelta dal presidente Commisso, inoltre, fa parte l’ex segretario del Foligno Simone Ottaviani.

Solo qualche giorno fa, inoltre, c’è stato il passaggio del giovane Andrea Santarelli, classe 2007, dalla C4 all’under 15 nazionale della Fiorentina.