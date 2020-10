Falchetti, colpaccio in Toscana: col Grassina finisce 0-2

Un gol per tempo ha permesso al Foligno di tornare con i tre punti dalla trasferta di Grassina. Il 2 a 0 a favore dei falchetti è maturato grazie ai gol di Nuti nel primo tempo e di Zerbo nella ripresa. Partita che per il Foligno è iniziata in salita con l’infortunio di Dondoni durante il riscaldamento. A sacrificarsi in difesa è stato Fondi. Al 37’ il vantaggio realizzato da Nuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Grassina ha cercato il pari, ma al 14’ della ripresa Zerbo con una girata ha realizzato il definitivo 2 a 0. Unico neo di giornata, l’espulsione di Broso per doppia ammonizione.

GRASSINA (4-3-3): Cecchi; Del Lungo (16’ st Alfarano), Matteo, Villagatti, Benvenuti; Torrini, Degl’Innocenti, Rosi; Bellini (36’ pt Marino, dal 27’ st Marzierli), Baccini, Diarrassouba.

A disp.: Petrucci, Sottili, Marafioti, Dainelli, Cavaciocchi, Gabbrielli. All.: Innocenti.

FOLIGNO (4-3-1-2): Meniconi; Colarieti, Fondi, Nuti, Giannò; Marianeschi, Sanseverino, Settimi (39’ st Giabbecucci); Piancatelli (26’ st Fiki); Mancini (26’ st Broso), Zerbo.

A disp.: Roani, Bocci, Dell’Orso, Piermarini, Rossi, Currieri. All.: Armillei.

ARBITRO: Selvatici di Rovigo (assistenti: Boato di Padova – Mambelli di Cesena)

MARCATORI: 37’ pt Nuti (F), 14’ st Zerbo (F).

NOTE: spettatori 150 circa. Espulso al 47’ st Broso (F) per somma di ammonizioni. Ammonti: Matteo, Torrini, Baccini (G), Fondi (F), Colarieti (F). Recupero: 2’ pt e 5’ st.

Giornata in chiaroscuro per le altre umbre. Il Cannara è caduto in casa dopo i due derby vinti, cedendo 1 a 0 al Trastevere. Solo allo scadete il Tiferno ha trovato il pari, 1 a 1, con la sinalunghese in casa grazie alla rete di Valori. Reti bianche tra Badesse e Trestina.

Risultati, Badesse-Trestina 0-0, Cannara-Trastevere 0-1 Flaminia-Siena rinviata, Gavorrano-S. Donato Tavarnelle 0-1, Grassina-Foligno 0-2, Montespaccato-A. Montevarchi 2-1, Sangiovannese-Pianese rinviata, Scandicci-Ostiamare rinviata, Tiferno-Sinalunghese 1-1.

Classifica: A. Montevarchi 9, Trastevere 9, Foligno 7, Flaminia 7, Cannara 6, Siena 6, S. Donato Tavarnelle 6, Montespaccato 6, Sinalunghese 5, Trestina 5, Tiferno 5, Gavorrano 4, Pianese 4, Badesse 4, Sangiovannese 3, Grassina 3, Ostiamare 1, Scandicci 0.

In Eccellenza falsa partenza casalinga per il Ducato Spoleto, che è stato sconfitto 2 a 0 dall’Ellera.

Risultati: Angelana-Massa Martana 1-0, Assisi Subasio-Pontevalleceppi 1-3, Bastia-Nestor 1-2, Branca-Narnese 1-3 Castel del Piano-Olympia Thyrus 2-1, Ducato-Ellera 0-2, Orvietana-Lama 1-0, San Sisto-Cast. Lago 3-1, Sansepolcro-Gualdo Casacastalda 1-0