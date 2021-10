Falchetti contro la Sangio per la prima vittoria. Monaco: "Serve maggiore attenzione"

Due novità e una buona notizia per il Foligno alla vigilia dello scontro diretto con la Sangiovannese. La buona notizia riguarda Canalicchio. Il giusto conteggio delle ammonizioni non ha fatto scattare la squalifica, ma solo la diffida. Le novità sono Murtezan Neziri e Joseph Tetteh tra i convocati. Il tecnico Francesco Monaco li ha presentati, parlando anche della partita con la Sangiovannese.

“Tetteh è un centrocampista che era già tesserato, poi ha avuto il Covid ed è arrivato questa settimana. Neziri è macedone del 2003, un esterno offensivo e già da tempo si allena con noi” ha spiegato il tecnico. Due arrivi che però non cambiano nella sostanza la necessità del Foligno di un paio di innesti nella rosa biancazzurra. Monaco ha sottolineato come il Foligno possa ripartire dalla prova di Arezzo, ma che per un ulteriore salto di qualità servirà “una maggiore attenzione ai dettagli”.

Restano comunque i problemi di formazione per l Foligno, soprattutto per le assenze di Belli e Vespa. Monaco alla fine dovrebbe tornare sul 4-3-3. Quello con la Sangiovannese è uno scontro diretto che i falchetti non possono permettersi di fallire. Monaco ha escluso si tratti di una partita decisiva, ma certamente si tratta di uno snodo fondamentale per il morale e per la classifica, che vede i falchetti ultimi con solo un punto. Ed è finora uno dei peggiori inizi degli ultimi dieci anni.

Un’occhiata a tutta la sesta giornata del girone E della serie D: Cascina-Cannara (Simone Gavini di Aprilia), Flaminia-Scandicci (Marco Di Loreto di Terni), Foligno-Sangiovannese (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Follonica Gavorrano-Arezzo (Gabriele Restaldo di Ivrea), Badesse-Pianese (Pietro Campazzo di Genova), Montespaccato-San Donato Tavarnelle (Davide Santarossa di Pordenone), Rieti-Tiferno (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Sporting Trestina-Pro Livorno (Federico Cosseddu di Nuoro), Unipomezia-Poggibonsi (Alberto Poli di Verona).

In Promozione, nel girone B, delicata trasferta sul campo della Terni Est per la C4 reduce da un paio di passaggi non brillanti e gara casalinga per la Vis Foligno che riceve il Montefranco.