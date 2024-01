Il folignate Fabio Berrettoni nello staff della Nazionale femminile di volley

Il folignate Fabio Berrettoni si veste d'Azzurro. Il tecnico pallavolistico, che in carriera ha lanciato diverse promettenti pallavoliste, è stato scelto per far parte dell'innovativo progetto Club Italia. Dopo la positiva esperienza della passata stagione come allenatore del giovanissimo gruppo di serie C della Trevi Volley, per Berrettoni si aprono dunque le porte di un'altra stimolante avventura. Il tecnico folignate è stato fortemente voluto nel progetto della Nazionale italiana femminile di pallavolo anche dal presidente del Comitato regionale umbro della Fipav, Giuseppe Lomurno. Il suo ingresso nel Club Italia è motivo di vanto anche per il Trevi Volley, che quest'anno compie 40 anni di vita e che, la scorsa estate, aveva ottenuto la medaglia d'argento al merito sportivo da parte del Coni. Il Club Italia del Centro è un progetto pilota, fortemente voluto dalla Fipav, con il sostegno dei Comitati territoriali, ed è affidato all’esperienza e alla competenza di un tecnico che vanta un curriculum straordinario alla giuda delle nazionali giovanili come Marco Mencarelli. A sostenere lo staff federale anche i più preparati tecnici delle regioni coinvolte, che segnaleranno le atlete di maggior talento che, nel corso della stagione, si metteranno in evidenza nelle società di appartenenza. Lo staff sarà composto da: Michele Minotto (1° allenatore), Fabio Berrettoni (2° allenatore), Jenny Barazza (assistente allenatore), Agata Ridolfi (assistente allenatore), Viola Ciofini (fisioterapista), Marco Mencarelli (direttore tecnico), Gaetano Gagliardi (tecnico federale), Alessio Di Iorio (team manager). L’obiettivo è quello di scovare e far crescere i migliori talenti di Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche e Sardegna. Per il Club Italia del Centro sono previsti stage e raduni nelle varie sedi coinvolte e le convocazioni saranno ad ampio raggio, tenendo sott'occhio tutte le migliori atlete dei vari territori. Primo stage da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio al Pala Beatrice di Quartucciu, in provincia di Cagliari.