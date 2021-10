Foligno Calcio, buona prestazione ma ad Arezzo finisce 3 a 2

La prestazione, questa volta c’è stata, ma il Foligno è tornato lo stesso da Arezzo senza punti. La sconfitta per 3 a 2 subita in Toscana questa volta ha un sapore diverso. Il Foligno non è stata la squadra dimessa e impaurita delle precedenti uscite. Dopo l’immediato vantaggio dell’Arezzo, i Falchetti hanno avuto la forza per andare vicino al pari già alla mezz’ora, ma Peluso ha calciato sulla traversa il rigore concesso per un fallo su Belli. In altre occasioni l’episodio avrebbe bloccato il Foligno, anche perché l’Arezzo ha continuato a spingere, colpendo un palo. Invece al 21’ della ripresa Valentini ha finalmente trovato il pari. Arezzo di nuovo avanti al 28’ su rigore con Strambelli. Ma al 37’ il Foligno ha pareggiato ancora, questa volta con Belli. Nel finale, invece, è arrivata la beffa per i Falchetti. Prima al 40’ Sicurella ha siglato il definitivo 3 a 0. In pieno recupero Belli è stato espulso: un rosso che peserà soprattutto nella prossima gara con la Sangiovannese. Quando i segnali di risveglio del Foligno dovranno trasformarsi in punti.

Questi i risultati della giornata di serie D:

Arezzo – Foligno 3 – 2

Cannara – Flaminia 1 – 1

Pianese – Unipomezia 4 – 2

Poggibonsi – Trestina 1 – 0

Pro Livorno – Rieti 0 – 0

San Donato Tavarnelle – Follonica Gavorrano 3 – 3

Sangiovannese – Cascina 0 – 2

Scandicci - Lornano Badesse 0 – 0

Tiferno – Montespaccato 2 - 1