Il Foligno Calcio unisce sport e scuola: via al concorso con vista Juventus Stadium

Meno calcio giocato e più solidarietà nel progetto Natale pensato dal Foligno. Il filone, come ha spiegato il presidente Guido Tofi, resta quello del rapporto tra squadra e città. A pensare e strutturare il progetto è stata Gloria Panfili, responsabile del marketing e degli eventi.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alle scuole cittadine. Alle diciassette primarie verranno consegnate 2600 penne con il logo del Foligno e la frase “forza falchi” Per gli istituti secondari di primo grado sarà bandito un concorso. Ai ragazzi sarà chiesto di scrivere un tema di massimo quattro colonne, scegliendo tra due tracce che riguardano lo sport e suoi valori, da consegnare entro il 7 gennaio 2021. In palio abbonamenti al Foligno per i temi segnalati dai dirigenti scolastici. Per i tre vincitori invece il premio sarà un viaggio a Torino per assistere a una partita della Juventus, visitare l’Allianz Stadium e il museo della Juventus, ma anche una visita guidata al museo egizio.

Sempre legata al Natale è l’apertura dello Store del Foligno, sabato alle 12 allo stadio Blasone. Lì sarà in vendita il merchandising ufficiale, dai cappelli, le felpe, fino agli addobbi di natale. Non mancherà comunque un occhio alla solidarietà. Perché metà incasso andrà al volontariato per eventi e l’altra metà in beneficienza alla cooperativa Elle Elle di Foligno. Bisognerà invece attendere fino al 30 maggio per l’amichevole per raccogliere fondi tra vecchie glorie di serie A e calciatori ancora in attività, in programma a Borgaretto in Piemonte, dove il Foligno sarà rappresentato dal capitano Filippo Fondi e da Gloria Panfili. “Si tratta di un modo per ripagare la fiducia delle 2500 persone che hanno sottoscritto tagliando di vicinanza al Foligno” ha concluso il presidente Tofi.