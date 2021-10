Foligno a Gavorrano con un occhio al mercato. Monaco: "Manca qualcosa"

Meno errori e più punti. È questo l’imperativo per il Foligno che per la quarta giornata di serie D farà visita al Follonica Gavorrano dell’ex Marco Bonura. Come ha spiegato alla vigilia Francesco Monaco “la partita arriva al termine di una settimana non semplice, nella quale Belli e Peluso si sono allenati a singhiozzo, ma hanno recuperato”. Tra partenze, Bossa in particolare, e arrivi che ancora si fanno attendere, il Foligno si presenta a questo appuntamento in Toscana corto in tutti i reparti. Monaco ha lasciato intendere l’intenzione di riproporre il 4-3-3. E, sul fronte mercato, l'allenatore ha sottolineato l'importanza di allungare la rosa: “Siamo un po' corti. Con la società abbiamo parlato e stiamo vedendo di fare degli accorgimenti e dei movimenti in entrata, perché effettivamente qualcosa ancora manca”.

Il tecnico ha sottolineato come la squadra dovrà soprattutto “evitare quegli errori banali che hanno condizionato gli ultimi venti minuti contro il Cascina”. Solo una buona prestazione può fare ritrovare l’autostima e scacciare la paura sta condizionando i falchetti. Per il Foligno c’è infatti l’esigenza di non lasciare altri punti per strada per non ritrovarsi sempre più in fondo alla classifica.

Queste sono le partite e gli arbitri della giornata: Cannara – Pianese Lipizer di Verona, Cascina – Scandicci Migliorini di Verona, Flaminia – Poggibonsi Ursini di Pescara, Follonica Gavorrano – Foligno Mori di La Spezia, Lornano Badesse – Pro Livorno Poto di Mestre, Montespaccato – Sangiovannese Sassano di Padova, Rieti – Arezzo Angelillo di Nola, Trestina - San Donato Tavarnelle Peletti di Crema, Unipomezia – Tiferno Gai di Carbonia.

Questa la classifica del girone E alla vigilia della quarta giornata: Pianese 7, Arezzo 7, Montespaccato 7, San Donato Tavarnelle 6, Scandicci 6, Follonica Gavorrano 6, Rieti 4, Trestina 4, Poggibonsi 4, Pro Livorno 4, Tiferno 3, Cannara 3, Lornano Badesse 2 Cascina 2, Foligno 1, Sangiovannese 1, Flaminia 1, Unipomezia 1.

Infine un’occhiata alle Folignati nel girone B della Promozione. Vis Foligno – Terni est affidata a Ciorba di Perugia e l’anticipo tra la capolista C4 e l’Amerina a Mammoli di Perugia.