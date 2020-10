Foligno per la sfida col Grassina recupera Giannò. Tifosi: 37 biglietti in vendita

Saranno solo 37 i fortunati, o i volenterosi, che potranno seguire il Foligno nella trasferta di Grassina. Con le nuove regole sulla riapertura degli stadi e il limite del quindici per cento della capienza, non saranno di più i biglietti messi a disposizione dei tifosi folignati.

Come ha comunicato il Grassina, la biglietteria dello stadio resterà chiusa. L’acquisto, al costo di dieci euro, potrà avvenire solo su prenotazione attraverso il Foligno, che poi provvederà a comunicare tutti i dati alla società toscana. Sabato mattina è il termine ultimo per accaparrarsi uno dei pochi biglietti per assistere alla prima partita del Foligno con la presenza del pubblico.

Ad un’altra presenza, in campo, guarda invece Antonio Armillei. Le ultime scelte il tecnico le prenderà dopo la rifinitura di sabato mattina. La buona notizia è il rientro in gruppo di Giannò. Il terzino si è allenato con i compagni ed è di nuovo disponibile dopo due settimane. Ora sarà Armillei a decidere se schierarlo dal primo minuto oppure farlo partire dalla panchina. Di conseguenza se varare ancora la difesa a tre oppure tornare al consueto modulo con i quattro dietro, ormai marchio di fabbrica del Foligno degli ultimi anni.

Intanto l’associazione arbitri ha comunicato le terne che dirigeranno le partite della quarta giornata di serie D. Grassina – Foligno è stata affidata a Luca Selvatici di Rovigo con gli assistenti Giovanni Boato di Padova e Pier Guido Morsanuto di Portogruaro.