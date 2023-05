Karate, tre podi per il Foligno Karate Club all'Open del Veneto

Ottimi risultati per il Foligno Karate Club all'Open del Veneto. A Padova, tra il 19 e il 21 maggio scorsi, la compagine umbra si è ben distinta nella gara valevole per il ranking della Nazionale italiana giovanile. Presenti più di 1.000 atleti e 199 società da tutta Italia. E, tra queste, proprio l'Asd Foligno Karate Club del maestro Enrico Spigarelli, che ha partecipato con sei atleti. Tre di questi hanno addirittura conquistato il podio. Argento per Riccardo Pierbattisti nella categoria Under 21 -60 kg, bronzo per Dan Leonard nella categoria Under 21 peso +84 kg. Terzo gradino del podio anche per Nicolas Martellini nella categoria Juniores +76 kg. Ottima prestazione anche per Samuel Martellini nella categoria Under 21 -75 kg, che ha disputat la finale per il bronzo, piazzandosi in quinta posizione. Questa volta non è arrivata la medaglia nemmeno per Lorenzo Torti. Da segnalare anche la buona prestazione di Francesco Pontassassuglia, alle sue prime esperienze da agonista. Anche se è stato fermato al primo incontro, ha comunque dimostrato di avere la stoffa per diventare un bravo atleta.