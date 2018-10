La fantasia di “Eta Beta” torna in campo: ufficiale Matteo Coresi alla C4

Grande colpo da parte della C4. La società folignate guidata dal presidente Paolo Zoppi è riuscita infatti a mettere nero su bianco l'acquisto di Matteo Coresi. Tra i giocatori di Foligno più forti di sempre, il fantasista ha deciso di rimettersi in gioco ripartendo dalla Seconda categoria. Importanti le ambizioni della C4, che ha iniziato il campionato conquistando subito le prime posizioni in classifica. Per il tecnico Giacomo Bicerna arriva quindi un rinforzo di prim'ordine. Classe 1980, Matteo Coresi nella precedente stagione è stato protagonista di una parentesi toscana con i dilettanti del Chiusi. Il curriculum del centrocampista parla da solo: dalla serie B sfiorata con il Foligno Calcio al salto in cadetteria con il Crotone, passando per le fortunate esperienze con il Sorrento ed il Castel Rigone sempre tra i professionisti. Insomma, alle prodezze di bomber Alessandro Montefiori (domenica arrivato al quinto centro stagionale in quattro partite), ora la C4 può sognare in grande grazie anche alle invenzioni di “Eta Beta” Coresi. “Enorme la soddisfazione del presidente Paolo Zoppi – commentano dalla C4 l'arrivo di Coresi – che, dopo un lungo corteggiamento e grazie anche all'amico Marco Bianconi,è riuscito a convincere uno dei più talentuosi calciatori folignati”.