La grande atletica torna al “Blasone” con il "Meeting Tomassoni": in 400 al via

Dopo venti anni torna la grande atletica allo stadio “Blasone”. L’appuntamento è per domenica prossima, quando a partire dalle 17.30 verrà prima inaugurata la nuova pista e poi andrà in scena il primo meeting Giuseppe Tomassoni. Per l’occasione sarà a Foligno il presidente nazionale della Fidal Stefano Mei, alla prima uscita dopo i record e le medaglie olimpiche. Con lui il numero uno del Triathlon italiano Riccardo Giubilei.

“Organizzare un meeting in meno di tre mesi è già stato un successo. Lo è ancora di più avere raccolto quattrocento iscritti in tre settimane. Per una gara su pista sono numeri di assoluto rilievo” ha evidenziato il vicepresidente dell’Atletica Winner Foligno, Fabio Pantalla. Ci si attende un meeting di ottimo livello tecnico, con molti atleti provenienti da Roma e dalle Marche. Tra le gare da tenere d’occhio la velocità donne, gli ottocento metri e il salto con l’asta, con la presenza di diversi primatisti italiani a livello giovanile.

“Lavoreremo per rilanciare l’atletica tra i giovani – sono i programmi del presidente dell’Atletica Winner Foligno, Giorgio Fusaro. Voglio ringraziare il Foligno Calcio e i suoi tifosi per l’impegno nella sistemazione dello stadio. Abbiamo tutta l’intenzione di condividere al meglio l’impianto con loro. Se toccherà a noi la gestione della pista, vorremo fare diventare il Blasone la casa dell’atletica”.

Alle gare di domenica l’accesso del pubblico sarà consentito con green pass, con una capienza del 50%. “Vorremmo che Foligno godesse appieno di questa giornata. È stato naturale dedicare il meeting a Giuseppe Tomassoni. Fu proprio lui ad organizzare le ultime gare disputate a Foligno nel 2000” ha ricordato Fabio Pantalla.