La Mezza maratona "Città di Foligno" ai nastri di partenza: domenica correranno in 700

Foligno è pronta a trasformarsi ancora una volta nella città della corsa. Tutto è pronto per la settima edizione della Mezza maratona Città di Foligno, in programma domenica mattina con la partenza alle 9,30 da piazza San Domenico. Un tracciato di 21 chilometri e 97 metri che si snoderà attraverso le vie del centro storico e della prima periferia fino al traguardo posto sempre in piazza San Domenico.

“Dopo un anno di stop imposto – ha ricordato il presidente dell’Atletica Winner Foligno Giorgio Fusaro – torniamo con un’edizione all’insegna della massima sicurezza di quello che è il nostro fiore all’occhiello”. Sono settecento gli iscritti, duecento dell’Atletica Winner Foligno. A tutti sarà richiesto il Green pass. Notevole la rappresentativa delle Marche, grazie anche ai collegamenti sempre più stretti. “A Foligno tornano tutti molto volentieri – ha ricordato il presidente Fidal Umbria Carlo Moscatelli – per il percorso molto veloce e la possibilità di correre in sicurezza”. Atteso un dominio keniano, ma occhio a Stefano Massimi del Cus Camerino, all’anconetana Denise Tappatà, a Silvia Tamburi e all’atleta di casa Fabio Conti.

Azzurra per celebrare i successi italiani la maglia realizzata dall’Atletica Winner per l’occasione e con il volto di Dante e l’effige del ponte della Liberazione, così caro ai runner, la medaglia che sarà consegnata a chi taglierà il traguardo. “L’Atletica Winner è una realtà straordinaria – ha concluso il sindaco Stefano Zuccarini – e dopo avere dovuto chiudere lo scorso anno la possibilità di correre è bello tornare a vedere una città che fa sport”. E intanto Fabio Pantalla, tecnico Winner e vice presidente Fidal Umbria, ha annunciato per il 2022 tre manifestazioni a Foligno nel calendario nazionale: Strafoligno, Mezza Maratona su strada e Meeting Tomassoni in pista.