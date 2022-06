A Norcia il 2° Trofeo San Benedetto: in arrivo il meglio del ciclismo giovanile italiano

Il meglio del ciclismo giovanile italiano domenica si ritroverà a Norcia per il 2° Trofeo San Benedetto. La gara organizzata dall’Unione Ciclistica Foligno è riservata alla categoria Juniores.

Da piazza San Benedetto di Norcia il gruppo si sposterà ad andatura turistica fino a via del Commercio, dove saranno situati sia il chilometro zero che l’arrivo, per iniziare il circuito di 10,3 km che dovrà essere ripetuto per 10 volte, con l’ascesa di San Pellegrino come principale difficoltà altimetrica da affrontare ad ogni tornata. Con l’aggiunta del breve tratto in linea di andata e ritorno verso il traguardo si raggiungerà la distanza complessiva di 107,7 chilometri.

La lista provvisoria delle società al via comprende già 21 team provenienti da Umbria, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Campania, con l’aggiunta dei messicani della AR Monex. Ovviamente al via non mancheranno i portacolori dell’Unione Ciclistica Foligno.