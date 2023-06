Oltre 1.500 atleti in arrivo a Foligno per il Campionato di atletica leggera Libertas

Sarà Foligno ad ospitare sabato primo e domenica 2 luglio il Campionato nazionale di atletica leggera Libertas, evento che richiamerà in città 1.550 atleti - tra bambini e adulti - provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli. Trenta le province rappresentate per un totale di 80 società presenti, secondo i numeri snocciolati da Fabio Pantalla, direttore tecnico dell’Atletica Winner Foligno. Società, quella del presidente Giorgio Fusaro, che si sta occupando dell’organizzazione del campionato, che si avvale del patrocinio della Regione Umbria oltre a quello del Comune di Foligno. A fare da sfondo alle competizioni sarà la pista di atletica dello stadio “Blasone”, inaugurata due anni fa, come ricordato da Pantalla. “Sarà un bel banco di prova per i numeri che comporta, di fatto raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno a Pistoia - ha detto a questo proposito -. Ma siamo già a lavoro perché l’impianto sia efficiente e pulito. E per questo voglio ringraziare tutti i volontari”.

I dettagli dell’evento sono stati illustrati nella mattinata di mercoledì 28 giugno nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala giunta del palazzo comunale folignate, alla presenza del sindaco Stefano Zuccarini e dell’assessore con delega allo Sport, Decio Barili. Ad intervenire anche i vertici del Centro nazionale sportivo Libertas, a cominciare dal presidente Andrea Pantano che, prendendo la parola e ringraziando il Comune e l’Atletica Winner, ha auspicato il prosieguo della collaborazione anche per gli anni a venire. “Libertas - ha commentato da parte sua il direttore generale del Centro nazionale sportivo, Fabio Caiazzo - è un ente storicamente presente in Italia che sta avendo, sotto la guida Pantano, un impulso incredibile nell’organizzazione di eventi sportivi”. Tra questi anche quello in programma il prossimo weekend a Foligno, “tappa fondamentale - ha sottolineato il dg - della 69esima edizione del Campionato, che servirà - ha aggiunto - anche per una valutazione complessiva del territorio da un punto di vista culturale e sociale oltre che sportivo. Ci fermeremo più giorni in Umbria - ha quindi annunciato - visitando, oltre Foligno, anche altri territori, come quelli di Assisi e Nocera Umbra. A Foligno - ha quindi concluso Caiazzo - abbiamo riscontrato un eccellente lavoro di squadra, messo in campo dall’Atletica Winner e dal Comune”.

Una sfida per la società del presidente Fusaro e per l’amministrazione comunale. “Si tratta di un evento corposo, di complessa gestione - ha commentato lo stesso Fusaro - ma siamo fiduciosi della buona riuscita perché la nostra è un’organizzazione ormai collaudata. Per noi è una grande responsabilità, ma anche uno stimolo e siamo contenti di aver contribuito con il nostro lavoro allo sviluppo di Foligno e di tutto il territorio umbro che, anche per la sua posizione baricentrica, riesce a richiamare presenze da tutta Italia”. Presenze che, come sottolineato da Giorgio Fusaro, sono andate “al di là di ogni aspettativa”, con un indotto che oscilla tra le 3.500 e le 4mila persone, al punto da rendere difficile riuscire a trovare posto nelle strutture ricettive del territorio.

A prendere la parola anche il presidente del Comitato regionale della Fidal, Carlo Moscatelli, che ha parlato dell’Atletica Winner come una “garanzia”, sia per i numeri che riesce a fare ma anche per la qualità organizzativa. “Grazie a Libertas - ha quindi aggiunto - per aver scelto ancora una volta l’Umbria per una manifestazione come questa”.

Un grazie condiviso anche dal sindaco Zuccarini. “Siamo sicuri di essere all’altezza dell’evento perché abbiamo puntato fin dall’inizio alla trasformazione di Foligno in città dello sport” ha dichiarato il primo cittadino, che ha quindi aggiunto: “Abbiamo affidato l’organizzazione di questo evento all’Atletica Winner che è il fiore all’occhiello delle nostre società sportive e non abbiamo dubbi che porterà a compimento questa sfida”.

“Ci troviamo di fronte a numeri importanti e significativi che rendono questo evento straordinario”: così l’assessore Barili, che ha sottolineato: “Siamo orgogliosi, ma non preoccupati perché Foligno sarà in grado di accogliere al meglio atleti e familiari e l’impianto non sarà da meno. In queste ore è in corso il restyling finale. Sarà un evento indimenticabile”.

Il Campionato prenderà il via sabato mattina alle 9 con le gare dedicate ai più piccoli. Si partirà con la fascia d’età 8-12 anni, per poi salire. Nella giornata di sabato si andrà avanti fino a sera (conclusione stimata intorno alle 21.30). Si ricomincerà, poi, domenica, dalle 9 alle 13. Il ritiro dei pettorali è in programma già dalla giornata di venerdì.