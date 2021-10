Peluso salva il Foligno dall'ennesimo ko: con la Sangio finisce 2-2

In pieno recupero Maurizio Peluso ha salvato il Foligno dall’ennesima sconfitta. Il gol del capitano ha completato la rimonta dei falchetti che da 0-2 hanno riagguantato il 2 a 2 con la Sangiovannese. Un risultato che permette al Foligno di lasciare l’ultimo posto. Potrebbe non bastare a Francesco Monaco per salvare la panchina. La dirigenza starebbe valutando la situazione e ci sarebbero stati dei contatti con l’ex Cannara, Alessandria.

Primo tempo da incubo per il Foligno. All’11’ sugli sviluppi di una ingenua punizione concessa alla Sangiovannese, Vassallo ha portato in avanti i suoi. Attaccante che si è ripetuto alla mezz’ora ribadendo in rete una respinta di Maraolo. Raddoppio che ha dato il via alla contestazione dei tifosi.

Nella ripresa il Foligno ha accorciato le distanze grazie a una bella conclusione di Valentini. Per la verità, per una buona mezz’ora i falchetti non hanno creato altro. A salvare tutto è arrivato in pieno recupero il tiro dai sedici metri di Peluso imbeccato da Settimi.

FOLIGNO (4-3-3): Maraolo; Dell’Orso, Bisceglia, Chiavazzo (30’st Mercuri), Canalicchio; Oliva (1’st Amadio), Bengala (1’st Tetteh), Settimi; Valentini, Bevilacqua, Peluso. A disp. De Oliveira, Bocci, Lambertini, Fuso, Neziri, Turini. All. Monaco

SANGIOVANNESE (4-2-3-1): Cipriani; Migliorini, Rossetti, Fanetti, Moruzzi; Di Vito, Baldesi; Bencini (41’st Nannini), Bellini (14’st Lazzoni), Boganini (28’st Fantoni); Vassallo (35’st Paolo). A disp. Palagi, Fumelli, Grazzini, Lujedernan, Tiranno. All. Iacobelli

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto

Reti: 11’pt e 30’pt Vassallo, 6’st Valentini 47’st Peluso

Note: 200 spettatori. Ammoniti: Settimi, Bengala, Di Vito, Moruzzi, Amadio. Angoli: 5-4 per la Sangiovannese. Recupero: 1’- 4’.

Tutta la giornata di serie D: Cascina-Cannara 1-1, Flaminia-Scandicci 2-1, Foligno-Sangiovannese 2-2, Follonica Gavorrano-Arezzo 4-1, Lornano Badesse-Pianese 2-1, Montespaccato-San Donato Tavarnelle 4-0, Rieti-Tiferno 0-1, Trestina-Pro Livorno 1-2, Unipomezia-Poggibonsi 0-1.

Classifica: San Donato Tavarnelle 13 Arezzo 13 Follonica Gavorrano 13 Poggibonsi 13 Tiferno 12 Pianese 11 Montespaccato 11 Lornano Badesse 9 Scandicci 8 Pro Livorno 8 Cascina 7 Cannara 6 Rieti 5 Flaminia 5 Trestina 4 Sangiovannese 3 Foligno 2 Unipomezia 1