A Ponticino ancora soddisfazioni per l'Uc Foligno con Proietti Gagliardoni

Altre soddisfazioni e vittorie per l’Unione Ciclistica Foligno. Il successo porta ancora la firma di Mattia Proietti Gagliardoni, che a Ponticino, al termine di una gara dura con salite impegnative, si è imposto tagliando il traguardo in solitaria. La gara corsa in un’ora, alla media di oltre 34 chilometri orari, con 99 partenti delle selezioni più significative del territorio.

Bene anche i Giovanissimi impegnati a Potenza Picena nelle Marche. Flavio Gallo è andato in fuga con i primi a due giri dalla fine. La G4 Aurora Bolletta ha chiuso prima assoluta dopo una fuga di cinque giri. Lorenzo Moretti, sempre G4, è arrivato terzo. Bene anche i G6, che hanno disputato una gara combattiva iniziata con la fuga per 6 giri di Jacopo Coppola. Al termine della gara Leonardo Micanti è arrivato terzo e Jacopo Coppola quinto. L’Unione Ciclistica Foligno è stata premiata come vincitrice della classifica a punti.

Problemi invece per gli Juniores folignati a Loria. Intorno al novantesimo chilometro la gara è stata fermata per tempesta di acqua.