Serie D, per il Foligno inizio tutto toscano: prima partita col San Donato Tavarnelle

Sarà un avvio di campionato nel segno della Toscana quello che si troveranno ad affrontare i Falchetti del tecnico Antonio Armillei. Pubblicati nella giornata di giovedì tutti i calendari del prossimo campionato di serie D. Tra questi c'è ovviamente anche quello del girone E, che raccoglie le quattro umbre (Foligno, Bastia, Cannara e Trestina), insieme a dieci toscane e quattro laziali. Il Foligno inizierà la sua stagione il 1° settembre al “Blasone” contro il San Donato Tavarnelle alle 15. Sfide dal sapore toscano anche nella seconda e terza giornata, quando i Falchetti giocheranno in trasferta prima a Grosseto (8 settembre) e poi a Ponsacco (15 settembre). Prima sfida con un'umbra alla quarta giornata, quando il Foligno incontrerà il Trestina in casa (22 settembre). Per quanto riguarda le altre umbre, la prima giornata vedrà il Bastia impegnato in casa contro l'Aglianese, così come il Cannara che allo “Spoletini” incontrerà lo Scandicci. Il Trestina, sempre in casa, ospiterà il Grosseto. Queste le altre gare della prima giornata: Albalonga-Grassina, Monterosi-Gavorrano, Ponsaco-Aquila Montevarchi, Sangiovannese-Flaminia, Tuttocuio-Pomezia. Il format di quest'anno prevede in serie D 166 squadre divise in nove gironi (B e C a 20, tutti gli altri a 18). Come detto, si parte l’1 settembre alle 15 con la prima giornata per arrivare il 3 maggio all’ultima di campionato. Il girone d’andata terminerà il 22 dicembre 2019, mentre quello di ritorno scatterà il 5 gennaio 2020. Oltre alla sosta per le festività natalizie, la Serie D si fermerà anche il 15 marzo prossimo per gli impegni della Rappresentativa di mister Giannichedda alla Viareggio Cup. Il Foligno chiuderà il campionato in casa con il Pomezia. Per il girone E è previsto un turno pre-pasquale il 9 di aprile e non ci saranno altri turni infrasettimanali. Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle 15. Dal 27 ottobre inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 29 marzo 2019. Dal 10 maggio, quando inizierà la post-season, si passerà alle 16.

Giornata

Gara

data

orario

1

FOLIGNO-SAN DONATO T.

1 settembre

15.00

2

GROSSETO-FOLIGNO

8 settembre

15.00

3

PONSACCO-FOLIGNO

15 settembre

15.00

4

FOLIGNO-TRESTINA

22 settembre

15.00

5

BASTIA-FOLIGNO

29 settembre

15.00

6

FOLIGNO-TUTTOCUOIO

6 ottobre

15.00

7

SANGIOVANNESE-FOLIGNO

13 ottobre

15.00

8

FOLIGNO-ALBALONGA

20 ottobre

15.00

9

CANNARA-FOLIGNO

27 ottobre

14.30

10

FOLIGNO-MONTEROSI

3 novembre

14.30

11

FOLLONICA GAV.-FOLIGNO

10 novembre

14.30

12

FOLIGNO-SCANDICCI

17 novembre

14.30

13

GRASSINA-FOLIGNO

24 novembre

14.30

14

FOLIGNO-FLAMINIA

1 dicembre

14.30

15

AGLIANESE-FOLIGNO

8 dicembre

14.30

16

FOLIGNO-MONTEVARCHI

15 dicembre

14.30

17

POMEZIA-FOLIGNO

22 dicembre

14.30

18

SAN DONATO T.-FOLIGNO

5 gennaio 2020

14.30

19

FOLIGNO-GROSSETO

12 gennaio

14.30

20

FOLIGNO-PONSACCO

19 gennaio

14.30

21

TRESTINA-FOLIGNO

26 gennaio

14.30

22

FOLIGNO-BASTIA

2 febbraio

14.30

23

TUTTOCUOIO-FOLIGNO

9 febbraio

14.30

24

FOLIGNO-SANGIOVANNESE

16 febbraio

14.30

25

ALBALONGA-FOLIGNO

23 febbraio

14.30

26

FOLIGNO-CANNARA

1 marzo

14.30

27

MONTEROSI-FOLIGNO

8 marzo

14.30

28

FOLIGNO-FOLLONICA GAV.

22 marzo

14.30

29

SCANDICCI-FOLIGNO

29 marzo

15.00

30

FOLIGNO-GRASSINA

5 aprile

15.00

31

FLAMINIA-FOLIGNO

9 aprile

15.00

32

FOLIGNO-AGLIANESE

19 aprile

15.00

33

MONTEVARCHI-FOLIGNO

26 aprile

15.00

34

FOLIGNO-POMEZIA

3 maggio

15.00