A settembre Foligno diventa la capitale del balletto

Dal 3 al 5 settembre Foligno sarà una piccola capitale del balletto, grazie alla prima edizione del Foligno Danza Festival. Il progetto, sostenuto dal Comune di Foligno, nasce da un’idea di Alessandro Rende, che ne è anche direttore artistico. In calendario non solo spettacoli di danza, ma anche stage con docenti di fama internazionale e audizioni per accedere a prestigiose accademie oltre che un concorso.

Si terranno da venerdì 3 a domenica 5 settembre, dalle ore 10 alle 15, le lezioni di tecnica classica e contemporanea. Ospiti per la danza classica: Clarissa Mucci, docente dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, e Giulia Rossitto, docente della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano; con loro, Alessandro Rende, danzatore del Teatro dell’Opera di Roma. Per il contemporaneo: Arianna Benedetti, docente e coreografa per COB Compagnia Opus Ballet e Nuovo Balletto di Toscana; Francesco Hermes Annarumma, coreografo internazionale, Michele Pogliani, coreografo internazionale. I maestri faranno parte della Giuria della prima edizione del Concorso “Foligno Danza Festival” rivolto ai talenti della danza classica e contemporanea. Ad accogliere gli eventi di formazione, gli spazi dell’Auditorium Santa Caterina.

Il programma di spettacolo del Foligno Danza Festival entrerà nel vivo venerdì 3 settembre: alle 21 con lo spettacolo SKIN [estratti] della MPTRE Dance Company diretta da Michele Pogliani. Il secondo atteso appuntamento di spettacolo si terrà il giorno successivo. Istituito dal Comune di Foligno, prenderà vita il Premio per la Danza “Città di Foligno”, riconoscimento alle eccellenze italiane e internazionali, che verrà assegnato al balletto di Roma, alla COB Compagnia Opus Ballet, alla compagnia Annarumma Dance Project, a Roberto Doveri e al Nuovo balletto di Toscana.

Chiusura in grande stile al Foligno Danza Festival - domenica 5 settembre alle 18 all’Auditorium San Domenico con il Gala in palcoscenico, che vedrà il passaggio di testimone tra i professionisti e le nuove speranze della danza con l’esibizione dei vincitori del concorso e degli altri giovani partecipanti all’evento.