Venti maratone in venti giorni: la corsa solidale tocca anche Foligno

Si chiama Gabriele Catta, viene dalla Sardegna e ha 21 anni. È lui il protagonista della lunghissima maratona che, in questi giorni, sta toccando tutta Italia. O, per meglio dire, delle maratone. Già, perché il giovane atleta ha deciso di effettuare, per venti giorni consecutivi, altrettante maratone. Quarantadue chilometri da correre in ogni regione del Belpaese, con l'obiettivo di raccogliere fondi in favore dell'Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Il giovane Catta non è certo nuovo a questo tipo di iniziative. Lo scorso anno, ad esempio, nuotò per 52 chilometri ininterrottamente. Anche in quell'occasione lo scopo era più che mai nobile: un'altra raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. Ma il super maratoneta ha deciso di rendere ancora più difficili le sue imprese, superando i propri limiti. Così, seguito in lungo e in largo per lo Stivale da un team composto anche da medici, Gabriele Catta ha già corso nove maratone, arrivando quasi al giro di boa. L'ultima in ordine di tempo è stata quella di questa mattina (martedì 18 luglio) a Foligno, dove Catta ha realizzato due giri del tracciato della Mezza maratona organizzata dall'Atletica Winner. E proprio alcuni tesserati della società guidata da Giorgio Fusaro hanno voluto accompagnare il podista lungo parte del percorso. Appuntamento all'alba nel cuore della città per le foto di rito e poi la partenza per raggiungere i 42 chilometri giornalieri. Terminata la maratona umbra, Gabriele Catta è stato ricevuto dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in Comune.

Per sostenere l'impresa di Gabriele Catta e donare, è possibile collegarsi al seguente link: https://www.retedeldono.it/it/iniziative/fondazione-airc/gabriele.catta/corri-per-airc