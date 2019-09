Foligno, preso dai carabinieri mentre spaccia droga

I carabinieri lo hanno preso mentre stava passando cocaina ad un tossicodipendente. Così è finita l'attività di spaccio di un giovane albanese domiciliato a Foligno, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A prenderlo sono stati i carabinieri della stazione di Gualdo Cattaneo, in collaborazione con i militari di Foligno, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposte dal Comando provinciale di Perugia. L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì, con i carabinieri che hanno recuperato, oltre ad una dose di cocaina, anche 100 euro provento dell'attività di spaccio. Come detto, l'uomo è stato preso in flagrante. Le indagini hanno permesso inoltre di accertare che il giovane extracomunitario è il protagonista di altre quattro cessioni di droga sempre al consumatore identificato al momento dell'intervento. Nella tarda mattinata di mercoledì, il giudice del tribunale di Spoleto ha convalidato l'arresto, disponendo l’obbligo di firma per lo spacciatore.