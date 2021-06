Uc Foligno, Pellizzari quarto nel Giro del Trentino

Solo pochi secondi hanno separato Giulio Pellizzari dal podio del diciannovesimo Giro del Trentino categoria Juniores. Il portacolori dell’Unione Ciclistica Foligno ha infatti concluso la quattro giorni di gara tra le province di Pordenone ed Udine al quarto posto della generale, siglando anche un terzo ed un sesto posto di tappa nelle due giornate più impegnative.

Dopo la cronometro a squadre iniziale, Pellizzari ha iniziato un’entusiasmante rimonta in classifica, interpretando la corsa in maniera spavalda ed arrembante. Il primo lampo è arrivato già nella Casut-Cimolais di lunedì, quando ha seminato il grosso del gruppo con una secca stoccata nei chilometri conclusivi, per poi sfiorare un clamoroso riaggancio col drappello dei cinque battistrada. Martedì il leader dei falchetti si è tuttavia superato nella frazione con arrivo a Tarcento, la più dura e spettacolare del lotto. Gli unici a reggere il passo di Pellizzari sulle rampe del gran premio della montagna finale di Coia sono stati Samuele Bonetto (UC Giorgione) ed il capoclassifica Alessandro Pinarello (Borgo Molino Rinascita Ormelle), che lo hanno poi regolato nell’ordine nello sprint a tre per il successo. Oltremodo beffarda si è invece rivelata la volata a ranghi compatti di Porcia, traguardo il 2 giugno dell’ultimo atto della corsa. A causa di un buco creatosi a centro gruppo, con relativi 11 secondi di ritardo, Pellizzari ha infatti perso la possibilità di salire sul gradino più basso del podio.

Un inciampo che non cancella però quanto di buono fatto da Pellizzari nella trasferta friulana, conclusa anche con la seconda piazza nella classifica della montagna, la terza in quella dei Traguardi Volanti. Inoltre è arrivata pure la maglia di leader del Gran Premio Nazionale Baron, challenge a punti basato sui risultati ottenuti nei principali eventi del calendario italiano Juniores. A completare la squadra dell’Uc Foligno in Friuli sono stati Matteo Bennati, Filippo Corda, Giacomo Presenzini Mattoli e Samuele Silvestri.