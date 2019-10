Controllo del territorio, due denunce ed una patente ritirata

Due denunce ed una patente ritirata. È il bilancio dell’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri della stazione di Cannara. La prima denuncia è scattata nei confronti di un giovane di origini albanesi, beccato con il visto di ingresso scaduto da diversi mesi. L’uomo è stato inviato in Questura a Perugia per regolarizzare la propria posizione. La seconda denuncia, invece, ha avuto come destinataria una donna. Fermata e sottoposta a controllo, mentre si trovava alla guida di un’auto con targa straniera, la donna ha dichiarato ai militari di risiedere all’estero. Dai controlli effettuati è invece risultata residente in Italia da diverso tempo. È così scattata a suo carico una denuncia per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, nonché il sequestro dell'auto con l’obbligo di reimmatricolarla in Italia pena la confisca e il conseguente pagamento della relativa sanzione pecuniaria di 500 euro. Infine, come detto, ritirata una patente. Destinatario del provvedimento un 39enne residente a Santa Maria degli Angeli, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al massimo consentito per legge. Per lui è scattata la sanzione amministrativa di 544 euro e la sottrazione di 10 punti dalla patente.