Covid-19, cala la crescita dei contagi: stabili molti Comuni umbri

L’aumento contenuto del numero dei contagiati dal Coronavirus in Umbria si traduce in una situazione di stabilità per molti dei Comuni interessati dall’emergenza. È quanto evidenziato dall’ultima fotografia elaborata dalla Protezione civile per ciò che riguarda la situazione città per città. Alle 11 di domenica 29 marzo risultano, infatti, 54 contagi in più - contro gli 85 della giornata precedente - spalmati in 14 Comuni sui 58 alle prese con il virus.

L’aumento più consistente a Perugia, dove si registra un incremento di 20 casi. Nel capoluogo umbro si è, infatti, passati da 260 a 280 contagi nelle ultime 24 ore. Altro aumento consistente per Città di Castello, con sette nuovi casi. In questo caso dai 69 di sabato si è passati a 76 di domenica. Quattro soli in più per la città di Gubbio, oggi ad 55 contro i 51 di 24 ore fa e tre per Terni, passato da 82 a 85 positivi.

A Foligno, terza città dell’Umbria, si è registrato invece un solo caso in più - 23 contro i 22 di sabato - mentre un raddoppio si è avuto a Spello, passato da 2 a 4 casi nell’ultima giornata. In aumento, seppur lieve, Corciano dove si contano con 30 contagi, Umbertide con 17, San Giustino con 16, Marsciano con 14, Deruta con 13, Giano dell’Umbria con tre e Nocera con due, uno in più di ieri. Primo caso, invece, per Montefranco.

Stabile, invece, la situazione in tutte le altre città del Cuore verde d’Italia. Si va così dai 38 casi di Orvieto ai 22 di Assisi, dai 21 di Torgiano ai 20 di Bastia Umbra, dai 18 di Castiglione del Lago e Città della Pieve ai 17 di Gualdo Cattaneo, Comune che - lo ricordiamo - da ormai quasi 48 ore ha visto l’istituzione di una zona rossa nella frazione di Pozzo.

Continuando a scorrere la lista Spoleto resta fermo a 16 contagi così come San Gemini a 14. Ed ancora Magione a 13, Castel Giorgio ad 11, Baschi e Valfabbrica ad 8, Cascia, Castel Viscardo e Gualdto Tadino a 7. Seguono Narni, Panicale e Porano a 6 positivi, Acquasparta, Fratta Todina, Norcia, Passignano sul Trasimeno e Todi a 5, Montecastrilli a 4, Amelia, Arrone, Collazzone, Costacciaro, Giano dell’Umbria, Stroncone e Trevi a 3. Infine due soli casi per Allerona, Bettona, Giove, Massa Martana, Pietralunga e Sigillo, ed uno per i Comuni di Alviano, Bevagna, Citerna, Montecchio, Piegaro, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo e Valtopina.