Foligno-Civitanova sempre più vicine. Dopo la Ss77 si potenzierà la ferrovia

Foligno e Civitanova Marche sempre più vicine. Dall'apertura della nuova Ss77 al potenziamento della ferrovia, il passo potrebbe essere più breve del previsto. L'obiettivo dichiarato è quello di mettere sempre più in sinergia le due città agli estremi della Valdichienti, per una promozione e uno sviluppo del terremoto sempre più integrato e sinergico. Dalle Marche qualcosa si sta già muovendo, con l'assessore di Civitanova, Maika Gabellieri, che ha bussato alle porte della Regione per chiedere un potenziamento della tratta ferroviaria che passa da Fabriano e quindi per tutti quei comuni dell'entroterra che precedono l'Adriatico. Per il potenziamento ferroviario servirà però anche la disponibilità di Rfi. Nel frattempo si continua a lavorare per potenziare il trasporto pubblico. Per la prossima estate potrebbe infatti tornare anche la linea degli autobus che nelle passate stagioni permetteva di caricare la propria bicicletta e viaggiare tra Umbria e Marche a tuttotondo. “I nostri territori hanno molte cose in comune, ma sono anche complementari – spiega l'assessore al turismo di Foligno, Giovanni Patriarchi -. In questi anni abbiamo lavorato in un'ottica comune di promozione e di un'interazione più stretta tra i due territori”. Proprio su questo fronte, è attualmente in atto una promozione congiunta degli eventi di carnevale. Da Foligno a Civitanova Marche, passando per Porto Sant'Elpidio, Tolentino e Montegranaro, in questi giorni è partita una campagna pubblicitaria a suon di cartelloni per far conoscere gli eventi presenti sui due territori, compreso il Carnevale di Sant'Eraclio. Nei prossimi mesi uscirà anche una guida turistica Civitanova Marche-Foligno per unire le peculiarità delle due città e facilitare i turisti nel loro percorso di visita umbro-marchigiano. “C'è la volontà di mettersi insieme sfruttando il grosso veicolo turistico che è la Ss77 – commenta Maika Gabellieri, assessore al turismo di Civitanova Marche -. E' per questo motivo che è stata creata anche l'associazione 'Noi Marche', che comprende vari comuni del maceratese in un'ottica non di concorrenza ma di alleanza”.