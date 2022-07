Foligno, evade dai domiciliari ma viene rintracciato e arrestato dalla polizia

Infrange gli arresti domiciliari e viene arrestato dalla polizia. Il fatto è avvenuto a Foligno, dove nei giorni scorsi, alcuni passanti hanno segnalato al locale commissariato la presenza di un uomo che girovagava con fare sospetto tra alcune auto in sosta. Una volante è quindi subito giunta nell’area di parcheggio indicata, laddove gli agenti hanno individuato un 65enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio: si parla, in particolare, di furto, ricettazione, rapina, invasione di terreni o edifici ed insolvenza fraudolenta. Tra i numerosi precedenti dell’uomo, anche contestazioni dei reati di associazione a delinquere e di lesioni personali, oltre ad alcuni episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver riconosciuto il 65enne, i poliziotti hanno dunque perlustrato accuratamente l’area, accertando così che nessuno dei veicoli in sosta presentasse segni di danneggiamento o effrazione. Sono stati poi effettuati alcuni approfondimenti circa la posizione dell’uomo che hanno permesso di appurare come lo stesso stava scontando, in regime di detenzione domiciliare, una condanna definitiva a due anni di reclusione per ricettazione. Il 65enne, nel dettaglio, avrebbe potuto lasciare la propria abitazione solo in certe fasce orarie e solo per esigenze di carattere sanitario o legate ad altre primarie necessità. Ma dal momento che non è stato in grado di giustificare ai poliziotti la propria presenza nel parcheggio, è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione. Nella mattina di oggi, venerdì 29 luglio, è stato giudicato per direttissima presso il Tribunale di Spoleto.