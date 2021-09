Giostra della Rivincita: la diretta

Tutto è pronto al Campo de li Giochi di Foligno per la Giostra della Rivincita 2021. Tra pochi minuti a fare il loro ingresso al “Marcello Formica e Paolo Giusti” saranno le rappresentanze dei dieci rioni, poi sarà la volta dell’Ente Giostra con il presidente Domenico Metelli, la madrina Federica Moro e la madrina della Quintana a New York, Eleonora Pieroni. Gli ultimi ad entrare in campo saranno i dieci binomi, pronti a darsi battaglia per la conquista dell’ambito palio realizzato in questa edizione da Giovanni Kronenberg.

Rgunotizie seguirà, come di consueto, la Giostra attraverso una diretta testuale sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook.

ORDINE DI INGRESSO IN CAMPO DEI BINOMI

Rione Giotti: Daniele Scarponi su Daytona Man

Rione Pugilli: Michelangelo Fondi su Destination Paco

Rione Croce Bianca: Lorenzo Paci su Super Magic

Rione Badia: Lorenzo Melosso su Texas Cactus

Rione Spada: Massimo Gubbini su City Hunter

Rione La Mora: Mattia Zannori su Non succederà più

Rione Ammanniti: Tommaso Finestra su Hamamelis

Rione Morlupo: Alessndro Candelori su Lo Zingaro

Rione Costrastanga: Pierluigi Chicchini su Unknown Princess

Rione Cassero: Luca Innocenzi su Guitto