Motorino rubato e abbandonato al parco Hoffman: la polizia lo riconsegna al proprietario

A notarlo vicino al sottopasso del parco Hoffman è stato un passante, che ha segnalato la presenza di un ciclomotore abbandonato probabilmente rubato. Intervenuti sul posto nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato folignate hanno quindi effettuato una prima verifica, dalla quale è emerso che il motorino era sprovvisto di targa e non funzionante. Perlustrando l’area circostante, i poliziotti sono però riusciti a rinvenire un tagliando del certificato di assicurazione nel quale era riportata la targa del mezzo, risalendo così al proprietario. Contattato, quest'ultimo ha spiegato agli agenti che il motorino gli era stato rubato dalla propria abitazione il 23 dicembre scorso, ma che non aveva potuto sporgere denuncia per problemi di salute. Denuncia che, invece, è stata presentata nelle scorse ore, quando il proprietario del ciclomotore ha raggiunto i poliziotti per riprenderlo e riportarlo a casa.