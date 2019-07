Inner Wheel, la folignate Franca Romagnoli governatrice del centro Italia

Il Golf Hotel di Punta Ala ha fatto da cornice alla quarantottesima assemblea distrettuale dell'International Inner Wheel Distretto 209 – ovvero il più grande d'Italia - che comprende Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria. Ed è proprio la folignate Franca Romagnoli di Cesare – più volte presidente del club di Foligno – ad essere stata nominata nuova governatrice del Distretto. La nota imprenditrice – apprezzata per le sue qualità umane e non solo – ha ricevuto la nomina alla presenza della presidente del Consiglio nazionale Anna Maria Falconio Di Trapani, del presidente del Rotary Club di Follonica e di altre alte autorità innerine e cariche istituzionali. La Romagnoli di Cesare è entrata ufficialmente in carica il primo di luglio. La nuova governatrice – intervenendo con non poca emozione - ha ringraziato tutte le socie del club di Foligno per l'impegno profuso e per la vicinanza offerta durante il suo operato. Ha voluto dedicare un pensiero al padre Ferruccio - esperto scalatore e maestro di vita – che le ha insegnato a vedere la vita proprio come specchio della montagna, come ricerca di determinazione e coraggio indispensabili per raggiungere gli obiettivi. Il suo intervento è proseguito ricordando i principi fondamentali dell'Inner Wheel, esaltando il lavoro condiviso tra le socie – strumento imprescindibile, questo, con il quale si possono superare le difficoltà - e sottolineando il suo credo per la mission. “E' fondamentale – ha spiegato - agire per qualcosa di più grande di noi, accantonando diatribe ed interessi personali e lavorando con sinergia per un patrimonio che va tutelato, coltivato e condiviso”. Ha ricordato anche che tutto ciò è possibile solo operando in un clima di sincera amicizia. Nel finale, oltre a ringraziare le amiche con cui condividerà l'anno appena iniziato, ha ringraziato la sua famiglia ed in particolare su marito Claudio. “Uomo discreto – ha detto - e mai invademte” che da sempre la sostiene con passione. Infine, un saluto speciale da nonna, con l'abbraccio alla nipotina Ginevra.