Cadavere lungo la ferrovia: bloccata tutta la mattina la tratta Foligno-Spoleto

Saranno le indagini degli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dal pm Elisa Iacone, a fare chiarezza sulla morte di una donna, il cui cadavere è stato trovato lungo la ferrovia all'altezza di Madonna di Lugo, a poche centinaia di metri dalla stazione di Spoleto. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la morte della donna – la cui identità è ancora sconosciuta -, che potrebbe essere avvenuta domenica notte. La donna potrebbe essere stata colpita (in maniera accidentale o attraverso un suo gesto volontario) da un treno in corsa, senza che il macchinista se ne rendesse conto. Il corpo è stato scoperto lunedì mattina al transito del regionale 2480 Roma-Perugia. Il macchinissta ha fermato il treno, ripartito poi alle 13 con oltre tre ore di ritardo. Traffico sospeso lungo la linea Orte-Foligno-Perugia fino alle 14.15, con Trenitalia che ha messo a disposizione dei viaggiatori degli autobus sostitutivi. In totale sono stati cancellati quattro treni regionali, due hanno riportato un ritardo di 20 minuti ed altri cinque hanno subito limitazioni.