Foligno, ciclisti e pedoni bloccati dal fango del sottopasso: “Intervenite”

Una problematica decisamente recente, ma che oramai sembra essere piuttosto frequente. Ogni volta che scende la pioggia su Foligno, il sottopasso ciclo-pedonale di viale Ancona si riempie di un importante strato di fango che non permette agli utenti di poterlo attraversare. A denunciare la situazione è Pietro Stella, presidente della sezione cittadina della Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta. Il primo episodio di questo tipo si era verificato lo scorso 28 agosto. Poi, con le piogge delle settimane successive, il sottopasso era stato nuovamente invaso dal fango. L'ultimo disagio in ordine di tempo è avvenuto venerdì scorso, quando le forti precipitazioni cadute su Foligno hanno di nuovo ricoperto di fango il passaggio di viale Ancona. “Si tratta – spiega alla redazione di Rgunotizie.it Pietro Stella - della parte che collega la frazione di San Paolo al resto della città. Anche in occasione dell'ultima piovuta ho provveduto a segnalare il caso ai vigili, con il sottopasso che è stato chiuso, così come avvenuto in passato – prosegue il presidente Fiab -. Si forma una melma che lo rende inutilizzabile. La mia idea, pur non essendo un tecnico, è che ci sia qualche problema con i pozzetti o magari è avvenuta la rottura di una pompa, visto che fino a qualche tempo fa questo disagio non esisteva”. Da qui dunque l'appello al Comune: “Scriverò una lettera all'ufficio Lavori pubblici affinché la situazione venga risolta – afferma il dottor Stella -. In quella zona, i disagi stradali sono più amplificati per pedoni e ciclisti. Questo perché il quartiere ha già subito, anni fa, il blocco di via Serena con la chiusura del passaggio a livello. Senza il sottopassaggio quindi la zona rimane isolata dal punto di vista ciclo-pedonale”.