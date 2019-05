La pioggia non ferma la Strafoligno: vincono Marhnaoui e Martinetti

La pioggia non ha fermato la passione degli oltre 900 runners che domenica mattina hanno fatto festa per le vie della città della Quintana. Alla fine a vincere è stata la Strafoligno, la dieci chilometri più partecipata dell'Umbria organizzata dall'Atletica Winner che ha avuto la meglio anche sul maltempo. Nonostante le pessime previsioni, alla fine lungo il tracciato ha piovuto poco o niente, permettendo a 881 persone di tagliare il traguardo con il sorriso. Prima di loro anche i tanti partecipanti dei Run Days Decathlon che hanno percorso 3,5 chilometri di altruismo, visto che i due euro per l'iscrizione sono andati in beneficenza all'associazione “Donne Insieme”. Proprio la ex Foligno Run è stata probabilmente la più penalizzata dal maltempo, con molte famiglie che hanno preferito rimandare l'appuntamento con la camminata salutare al prossimo anno. “Grazie Foligno – ha commentato al termine dell'ottava edizione della Strafoligno il presidente dell'Atletica Winner, Gian Luca Mazzocchio -. Ancora una volta e con la pioggia, è stato un grande spettacolo!”. Alla fine a trionfare per gli uomini è stato Tarik Marhnaoui dell'Enterprise Sport&Service (00:30:27), seguito da Yassin El Khalil del Policiano Arezzo (00:30:29) e da Alessandro Brancato del Parco Alpi Apuane (00:30:33). Sugli scudi il folignate Fabio Conti dell'Atletica Winner, posizionatosi sesto (00:31:55). Per le donne ha trionfato Costanza Martinetti del Cus Perugia (00:36:58) seguita da Ilaria Pittoli dell'Avis Macerata (00:37:23) ed Eleonora Bazzoni della Lammari (00:37:42). Sempre stupendo il colpo d'occhio dell'arrivo in volanta all'interno dello stadio "Blasone", baciato da qualche raggio di sole all'arrivo degli atleti.

QUI È POSSIBILE CONSULTARE LE CLASSIFICHE COMPLETE: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20190295